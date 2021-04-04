التحفظ على طن «قراصيا» غير صالحة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1٫9 طن "قراصيا" معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية، لحيازته سلعًا ومنتجات رمضان مجهولة المصدر قبل ترويجها على المواطنين.تمت مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1٫9 طن "قراصيا" معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.