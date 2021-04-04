«الصحة» تطلق قافلة طبية بأسوان ضمن «حياة كريمة» اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية، اليوم الأحد، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك بمنطقة الشماخية مركز أدفو غرب بمحافظة أسوان.وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأشارت إلى أن القوافل الطبية تتضمن خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.