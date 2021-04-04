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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرف عمليات لافتتاح معارض «أهلا رمضان» في القليوبية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:04 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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وجه عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم لبيع السلع الأساسية الأرز والمكرونة والزيت والسكروالدقيق والبقوليات واللحوم والأسماك وياميش رمضان ومواد أخرى غير غذائية كالمنظفات الصناعية بأسعار مخفضة عن السوق.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتجهيز معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم ببعض مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبرى الشركات وتجار الجملة لتوفير السلع الأساسية لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة عن السوق، موضحا أنه جاري الانتهاء من إقامة وتجهيز معارض أهلا رمضان في باقي المراكز لاستقبال شهر رمضان.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز، والسلع الغذائية ومتابعة منظومة الخبز والتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الإستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.

وجدير بالذكر أن مراكز ومدن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم بإقامة معارض أهلا رمضان بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج وياميش رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25: 30 % عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

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