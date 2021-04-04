«إيرو سبورت» يستضيف تدريبات منتخب القوس والسهم استعدادًا لـ«طوكيو»

يستضيف نادي إيرو سبورت بمطار القاهرة الدولي التابع لوزارة الطيران المدني، تدريبات منتخب القوس والسهم، استعدادًا للمشاركة في أوليمبياد طوكيو.وأصدر اللواء جوي على هاني، رئيس مجلس إدارة نادي إيرو سبورت، تعليمات مشددة بضرورة تلبية كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمنتخب القومي للقوس والسهم، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، كما تم تخصيص أفراد من العلاقات العامة والأمن لملازمة أفراد المنتخب القومي، حيث تم تذليل كافة العقبات لأدء التدريبات اليومية بالنادي.ومن جهتهم، أبدى أعضاء منتخب مصر للقوس والسهم سعادتهم البالغة جراء التجهيزات والإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها نادي إيرو سبورت، فضلًا عن حسن وحفاوة الأستقبال من جانب مسئولي النادي فرع "ب" بقيادة العميد أحمد أنور، مدير عام النادي، والذي حرص على مرافقة أفراد المنتخب أثناء تواجده بملاعب النادي لأداء تدريباته.