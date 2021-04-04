أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسى باحتفالية نقل المومیاوات الملكیة

بعث أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقیة تھنئة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي، أعرب فیھا عن خالص تھانیه بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة من المتحف المصري في میدان التحریر، إلى متحف الحضارات المصریة في الفسطاط.وأشاد أمير الكويت، بالاستعدادات الكبیرة وبالجھود المكثفة التي قامت بھا أجھزة الدولة المعنیة لإنجاح ھذه الاحتفالیة والخروج بھا بالشكل اللائق والمتمیز، منوھًا بھذا الحدث التاریخي الذي یبرز التاریخ العریق والزاھر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسھاماتھا البارزة في المسار الحضاري للإنسانیة، متمنیًا لمصر وشعبھا الكریم كل التقدم والازدھار.كما بعث كل من؛ ولي العھد الكويتي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، ببرقیتي تھنئة مماثلتين إلى الرئیس السیسي، تضمنت خالص التهنئة بمناسبة احتفالیة نقل المومیاوات الملكیة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".