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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني لإعادة النظر في مكافأة خطباء المساجد: 140 جنيها شهريا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:02 م
سكينة عبدالسلام سلامة،
سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدمت سكينة عبدالسلام سلامة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، لإعادة النظر في أوضاع خطباء المكافأة في وزارة الأوقاف.

وقالت سلامة، إن هناك أكثر من 3 آلاف إمام وخطيب بالمكافأة، تم تعيينهم من خلال مسابقة تابعة للوزارة، حاصلون على كليات شرعية من جامعة الأزهر، ومنهم من تخطى العشر سنوات ولا يعملون في أي قطاع حكومي آخر، ويؤدون دورهم ورسالتهم السامية على أكمل وجه، انطلاقًا من دورهم تجاه بلدهم.

وتابعت: "الرواتب التي يحصلون عليها نظير عملهم لا تتناسب مع مهمتهم السامية، حيث يتقاضون راتب لا يتجاوز الـ 140 جنيهًا شهريًا، لا تكفل لهم أي مستوى معيشي لائق أو حياة كريمة".

وطالبت سكينة سلامة، وزير الأوقاف، بضرورة تعينهم لسد العجز في المساجد، إلى جانب تحسين أحوالهم المعيشية خاصة أنهم يتقاضون رواتب زهيدة شهريًا، مع العلم أنهم يعولون أسرًا ولديهم أبناء في جميع مراحل التعليم المختلفة،.ويعملون في مهن مختلفة لا تليق بهم وبرجال الدين.

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