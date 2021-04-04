محافظ المنوفية يكرم الأم المثالية على مستوى الجمهورية

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الحاجة روحية محروس عبد الرحمن الحاصلة على لقب الأم المثالية والمركز الأول على مستوى الجمهورية (أم لذوي الهمم )، الحاجة وفاء محمد عبد الله من مركز الشهداء فائزة بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، نفوسة عبد الحافظ السيد من مركز تلا فائزة بالمركز الثاني علي مستوي المحافظة، فاطمة عبد الفتاح خطاب من مركز الشهداء فائزة بالمركز الثالث علي مستوي المحافظة، كما شمل التكريم السيدة منال سعد الهواري من مدينة سرس الليان كأم بديلة تخدم داخل أحدي المؤسسات، حيث تم تسليم شهادات تقدير ومساعدات مالية تقديرا لقصص كفاحهن، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد الثلاثون لسنة 2021، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري والمستشار القانوني، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا والمهندس محمد عامر مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بفوز الأمهات المثاليات بهذا اللقب، مؤكدا على أن اختيارهن يأتي نوعا من التقدير الرمزى وعرفانا بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع ضاربين المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها لتنشئة أجيال صالحة ومتفوقة مفيدة للمجتمع باعتبارهم بناة المستقبل.كما وجه محافظ المنوفية تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر فى عيدهن، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، مؤكدة أن الأم المصرية قد نجحت في تخطي كافة الصعاب، فهن اثبتت للجميع قدرتهن على تربية الأبناء وبناء الأسرة إلى جانب خدمة المجتمع، موجها التحية لأمهات الشهداء صاحبات الفضل فى تربية أبنائهن الذين ضحوا بأرواحهم فداءا لتراب وطننا الغالى.