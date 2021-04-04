مهمة الأيام السبعة.. كيف نجح رجال القناة في تعويم «إيفيرجيفن»؟

- مهمة الأيام السبعة في قناة السويس.

- أبطال القناة

- تميز وإنسانية

- إشادات دولية وزيارة رئاسية

استعرضت وزارة الهجرة خلال العدد السابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، والتي تصدرها الوزارة شهريا، تقريرا يبرز جهود الدولة المصرية في مهمة الأيام السبعة في قناة السويس ونجاح رجال القناة في تعويم السفينة الجانحة "إيفيرجيفن"، وإعادة حركة الملاحة البحرية.وأكد التقرير أنه في صباح الثلاثاء 23 مارس من العام 2021، تحولت أنظار العالم إلى ذلك الممر الحيويّ -قناة السويس- بعد جنوح مفاجيء للحاوية البنمية العملاقة "إيفرجيفين"، البالغ طولها 400 متر وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، واصطدمت بالعرض في مجرى قناة، مما أدى ذلك إلى عرقلة حركة الملاحة في الاتجاهين في الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر والمسؤول عن عبور أكثر من 10% من التجارة البحرية العالمية.وأوضح أنه في سابقة تاريخية، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس "هيئة قناة السويس" المصرية تعليق حركة الملاحة أمام السفن بشكل مؤقّت، صباح الأربعاء 24 مارس، إلى حين الانتهاء من أعمال تعويمها للمرة السادسة في تاريخ القناة، ومن هنا بدأت المهمة المصرية التي يتابعها العالم في كل لحظة، دون مبالغة؛ روابط حية لموقع السفينة عبر خدمة "فيسل فايندر"، تغطيات على كل وكالات الأنباء والقنوات، تعطّل مرور عدد كبير من السفن المحمّلة بالحاويات والنفط والغاز الطبيعي في الممر المائي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسّط، ما أدى لارتفاع أسعار النفط عالميًا، نتيجة تأخر عمليات تسليم البضائع والنفط عن مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسواق العالم والدول الصناعية الكبرى.وأشار التقرير إلى أن توقف ذلك الشريان الملاحي، ومنذ الساعات الاولى للحادثة، أرسلت "هيئة قناة السويس" 8 قاطرات ضخمة، لتبدأ فرق الإنقاذ عملها بالقيام بأعمال الشد والدفع تقدّمتها قاطرة "بركة 1" بقوة شدّ بلغت 160 طنًا، وذلك في محاولة لتعويم الشاحنة "إيفيرجيفين" وفتح مسار أمام السفن التي تنتظر لاستكمال طريقها إلى وجهاتها المقصودة، في مهمة حبس العالم أنفاسه منتظرًا نتائجها، فقناة السويس هي الممر الملاحي الوحيد عالميًا الذي يختصر الرحلة للشاحنات العملاقة بأسعار مناسبة.وأكد التقرير أنه في صباح الإثنين 29 مارس، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس "هيئة قناة السويس" المصرية، عن بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفيرجيفن" في القناة منذ الثلاثاء الماضي بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والدفع التي بدأت الجمعة 26 مارس، مشيرًا إلى أنه تمّ تعديل مسارها بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخرتها عن الشاطئ بمسافة بلغت 102 متر بدلًا من 4 أمتار، لتنتهي الأزمة التي عرقلت عمليات تسليم النفط والبضائع في مواعيدها وأدت إلى خسائر بالغة نتيجة انتظار أكثر من 400 سفينة.وأشار إلى أنه بنهاية يوم الإثنين، أوضح الفريق أسامة ربيع في استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له خلال الساعة 11 صباحًا ليصل إلى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل حتى تصبح في منتصف المجرى الملاحي، مؤكدًا أن حالتها سليمة وسيتم نقلها إلى منطقة البحيرات، وهو ما حدث بالفعل خلال ساعات النهار، وغيّرت خدمة "فيسل فايندر" لتعقب السفن وضع الشاحنة "إيفيرغيفن" إلى "جارية" عبر موقعها الإلكتروني، الذي ظل يعرض موقف السفينة أولًا بأول لملايين المتابعين حول العالم، مشيرة إلى أن مؤخرة السفينة تحركت لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة.وأوضح التقرير أنه بعد الاعلان عن التعويم الجزئي للسفينة، تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% صباح الإثنين على الرغم من عدم اتضاح توقيت افتتاح القناة أمام حركة السفن بعد، لينخفض خام "برنت" 1.6 في المئة ليصل إلى 63.55 دولار للبرميل فيما انخفض خام تكساس الوسيط 1.9% إلى نحو 60 دولارًا للبرميل.ولفت التقرير أن جهود مضنية ليل نهار على مدار الساعة بذلها أبطال هيئة القناة من المهندسين والفنيين والعمال لتعويم السفينة الجانحة، في وقت قياسي، أشاد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري، وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم، ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون، وسلاما يا بلادي".وأكد التقرير أنه لكي ندرك صعوبة المهمة فعلينا معرفة أن السفينة وحمولتها يزنان نحو 450 ألف طن، وطولها 400 مترًا، ما يزيد على 4 ملاعب كرة قدم، بارتفاع بلغ نحو 59 مترًا، أي ما يعادل عمارة من 17 طابقًا، ونجاح المهمة تمثل في إعادة تعويم السفينة بكامل حمولتها دون ميل على أحد الجانبين أو إصابة جسم الشاحنة بأي صورة من الصور، وهو ما يعد مهمة صعبة للغاية، وتحتاج لوقت أطول وخبرات متطورة جدًا، ولكن أحفاد الأبطال الذين أزالوا خط بارليف بخراطيم المياه، نجحوا بأقل المعدات وفي وقت قياسي أن يعيدوا الحركة الطبيعية إلى الممر الملاحي لقناة السويس، ليثبتوا للعالم أن مصر تصنع المستحيل.وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي كان أبطال الهيئة يعملون على إعادة تعويم السفينة الجانحة، قامت وزارة الزراعة المصرية بإمداد 5 حاويات محملة بأكثر من 60 ألف رأس أغنام وأبقار مواشي بـ190 طن أعلاف، 120 طن مياه، حيث كانت قادمة من رومانيا وأسبانيا، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، بجانب 3 فرق بيطرية لمناظرة الحالة الصحية للحيوانات الموجودة على متن الشاحنات الخمس.وأكد التقرير أنه بعد نجاح الجهود المصرية، أشادت وسائل الإعلام العالمية بتطورات واقعة تعويم السفينة الضخمة الجانحة بممر القناة، ونجاح الجهود المصرية في ذلك، كما أشاد العديد من الرؤساء والسفراء وأعضاء مجلس النواب بكفاءة المصريين ونجاحهم في إعادة المياه على مجاريها في قناة السويس، كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي في مصر عن تهنئته لمصر والعالم لنجاح تعويم سفينة الحاويات الجانحة في القناة، واصفًا الحدث بأنه "عمل مثير للإعجاب".وأشار إلى أنه في يوم الثلاثاء 30 مارس، تُوجت جهود أبطال القناة بزيارة الرئيس إلى قناة السويس لتحية العاملين على الأداء المشرف، وخلال مؤتمر صحفي عالمي، أكد أن قناة السويس قادرة وباقية وقوية ومصر تقوم بجهود جبارة، مشيدًا بجهود لبناء هيئة قناة السويس لإعادة حركة المرور إلى أهم ممر دولي في العالم، وأن هذا ما كان ليحدث إلا بعون من الله لأبطال القناة الذين واصلوا الليل بالنهار لتعود حركة التجارة العالمية، مع خلفية توضح انتظام حركة مرور الشاحنات في القناة، ما لاقى سعادة من أبناء الهيئة، والذين أكدوا أن دعم السيد الرئيس لم يتوقف منذ حدوث الأزمة، وحرصه على المتابعة أولا بأول.