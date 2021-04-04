البطريرك الماروني: اللبنانيون يعيشون القلق والألم بسبب سوء الأداء السياسي

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن اللبنانيين يعيشون قلقا وألما بالغا جراء الأزمات الاقتصادية والمعيشية و"حالة البؤس التي وصلنا إليها بسبب سوء الأداء السياسي وانعدام الرشد في الحوكمة وسلبية الخيارات السياسية".وأشار بطريرك الموارنة في كلمة له اليوم خلال عظة أحد الفصح (وفق التقويم الغربي) إلى أن اللبنانيين غير قادرين على معايشة فرح العيد لا سيما وأن نصف الشعب اللبناني في "حالة الجوع ومنهم تحت مستوى الفقر" متسائلا: "كيف نفرح وقوانا الحيّة من شباب خريجي جامعات وأطباء ومهندسين وذوي اختصاصات يغادرون الوطن، من دون أن ينظروا إلى الوراء".وأعرب عن دهشته إزاء "تبديد اللبنانيين لتضحياتهم وشهدائهم من أجل نزوات داخلية ومشاريع خارجية" داعيا جميع اللبنانيين إلى وقفة ضمير والالتزام بلبنان وطنا نهائيا والولاء المطلق له ولدولة مستقلة وشرعية وحرة، ومؤكدا ثقته في أن اللبنانيين يريدون الحياة معا في ظل دولة حرة وقوية بحقها وقوتها وعلاقاتها.