سعفان ومحافظ الأقصر يتبادلان الدروع في حفل تسليم وثائق التأمين

تبادل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الدروع.وأهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة بتسليم بوالص تأمين على الحياة لهم ضد الحوادث الشخصية، حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.