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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة البريطانية تخضع جواز سفر صحيًا جديدًا للاختبار

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:11 م
الحكومة البريطانية
الحكومة البريطانية تخضع جواز سفر صحي
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أعلنت الحكومة البريطانية أن نظام الجوازات الصحية الجديدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيخضع للاختبار في منتصف شهر أبريل الجاري في إنجلترا.

وذكرت الحكومة البريطانية حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد أن هذا الجواز سيسمح بالعودة التدريجية للجمهور إلى الملاعب والأحداث الداخلية، والسماح باستئناف الأنشطة التي تأثرت بشدة بالوباء مثل مباريات كرة القدم، وذلك بعد مرور أشهر طويلة من القيود المفروضة حيث تتجه المملكة المتحدة تدريجيًا لرفعها.

وأضاف الراديو أنه بينما بدأت المملكة المتحدة في رفع القيود الصارمة التي كانت سارية منذ أشهر طويلة بناء على نجاح حملة التطعيم، سيقوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالحديث تفصيليًا عن هذا المشروع غدًا الإثنين، والذي سيعلن أيضًا عن قواعد جديدة لقضاء العطلة في الخارج، والتي كانت محظورة حتى 17 مايو المقبل على الأقل.

يذكر أن نحو ثلث البالغين في المملكة المتحدة حصلوا على تطعيم واحد على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا.

يشار إلى أن الصحة البريطانية، قد أعلنت الجمعة الماضية عن تسجيلها 3402 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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