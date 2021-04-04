1919 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية البلغارية، اليوم الأحد، تسجيل 1919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت السلطات الصحية، أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 10 آلاف و648 اختبارًا للكشف عن الإصابة بالفيروس، وجاءت الحالات الإيجابية بنسبة 18% من الاختبارات التي تم إجراؤها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية في نسختها باللغة الإنجليزية.وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في بلغاريا إلى 352 ألفا و259 إصابة مؤكدة، من بينها 69 ألفا و177 حالة نشطة.كما سجلت بلغاريا 69 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 13 ألفًا و507 حالات وفاة.كما تماثل للشفاء 3 آلاف و484 متعافى، ليبلغ إجمالي المتعافين 269 ألفًا و575 شخصًا.ويتلقى العلاج في المستشفيات 10 آلاف و521 مريضًا، من بينهم 758 شخصًا في وحدات الرعاية المركزة.