«الصناعات الغذائية» تدفع بـ27 قافلة وتشارك بـ1000 فرع «جمعيتي» استعدادا لرمضان

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان سيتم الدفع بـ 27 قافلة تموينية على مستوى المحافظات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ومحملة بجميع أنواع وأصناف السلع الأساسية والغذائية وبنفس أسعار معارض "أهلا رمضان".وقال في تصريح خاص للدستور، إنه سيتم مشاركة ألف فرع لمشروع جمعيتي لعمل معارض أهلا رمضان بتوفير كافة الاحتياجات والسلع الأساسية والياميش والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 18% و35%، منها 400 فرع تابعا للشركة العامة لتجارة الجملة تغطي محافظات الوجه البحري و400 فرع تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة لتغطي محافظات الوجه القبلي و75 فرعا تابعا لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية و75 فرعا تابعا لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية و50 فرعا تابعا لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.ولفت إلى أنه تم تحديد تلك الفروع في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية في القرى.