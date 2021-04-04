إنشاء وتطوير أكثر من 11 حديقة بمراكز ومدن المنوفية

كشف محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، تطوير وإنشاء أكثر من 11 حديقة جديدة في جميع مراكز المحافظة، وذلك لإضفاء منظر جمالي على شوارع المحافظة، وأيضا حتى تكون متنزه ومتنفس مجاني لأهالي المحافظة، حيث اعتمد مبالغ ماليه لإنشاؤها، وتم العمل بالفعل في بعض الحدائق المدرجة.وقال محافظ المنوفية في تصريحات لـ"الدستور": "دخلت حديقة الطفل بمدينة بتلا ضمن خطة التطوير والتي يتم العمل بها حاليا، كما سيتم تطوير ميادين وحديقة تيمور بقويسنا، كما سيتم تطوير حديقة بركة السبع الواقعة على ترعة ديا، والتي لم يتم الموافقة على اعتمادها المالي حتى الآن".وأضاف محافظ المنوفية أنه سيتم تطوير حديقة سرس الليان، والتي استلمتها الجهة المنفذة، وعلى الجانب الآخر يتم تطوير حديقة سوزان مبارك بمدينة أشمون، كما لفت أنه جاري تطوير حديقة الطفل بأشمون، وبنفس المدينة يتم تطوير حديقة أبو رقبة بمدينة أشمون.كما أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، تطوير حديقة الطفل بمدينة شبين الكوم، ويتبعها إنشاء حديقة بمجمع المصالح، وأضاف أنه سيتم تطوير حديقة مدينة قويسنا، وجاري العمل في إنشاء حديقة طولية بمركز ومدينة الشهداء حتى تكون متنفس جمالي لأهالي المدينة.