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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تجاوز 7 مليارات سيجارة.. «الشرقية» تُحقق أعلى معدل إنتاج فى تاريخها

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:14 م
إيسترن كومباني
إيسترن كومباني
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قالت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، إنها حققت أعلى رقم إنتاجي في تاريخ الشركة خلال مارس 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه تم تجاوز حاجز إنتاج 7 مليارات سيجارة محلية في شهر واحد، وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بنحو 10%.

ولفتت إلى أن إنتاج مارس 2021 يعتبر أعلى مما تم إنتاجه في مارس المقارن من العام الماضي بنحو 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ يداية العام المالي الجاري بنحو 15%.

ونوهت بأن معدلات الإنتاج اليومية ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، وبنسبة تفوق 25% نتيجة لتطبيق سياسات الإنتاج الجديدة ومتابعتها وحرص العاملين بها.

وذكرت أنه تنفيذًا لتوجيهات إدارة الشركة بضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، قامت الإدارة بتنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية والتشغيلية لتعظيم الكفاءة وتحسين الاستخدام الأمثل للماكينات، ما أدى إلى تحقيق ذلك الإنتاج القياسي.

وبحسب البيان، حققت أرقام بيع السجائر المحلية في مارس الماضي أعلى رقم بيعي في تاريخ الشركة بأكثر من 6.1 مليار سيجارة، وبنسبة نمو تقترب من 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر.

وأشار البيان إلى أن تلك الزيادة تحققت نتيجة تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجات الشركة ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.

وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6 بالمائة على أساس سنوي.

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