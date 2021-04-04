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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كازاخستان تستهدف جذب استثمارات زراعية بـ7.9 مليار يورو

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:54 م
رئيس وزراء جمهورية
رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، أسكار مامين،
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كشف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، أسكار مامين، خلال اجتماع حكومي، عن اعتزام حكومته جذب استثمارات بقيمة 7.9 مليار يورو في القطاع الزراعي.

وتستهدف وزارة الزراعة الكازاخية من هذه الاستثمارات وفق آراء مراقبين أوردتها وكالة الأنباء الكازاخية اليوم - رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية إلى 80% وتحسين دخل حوالي مليون مواطن ريفي إلى جانب تعزيز إنتاجية العمل ومضاعفة صادرات كازاخستان من منتجات الصناعات التحويلية، حيث تخطط الوزارة لتوظيف هذه الأموال في تنفيذ 380 مشروعًا استثماريًا، من بينها 250 مشروعًا لإحلال الواردات، بواقع 80 مشروعًا سنويًا.

ووفق مسئولين محليين، من المتوقع أن توفر تلك الاستثمارات حوالي نصف مليون فرصة عمل إضافية، بينما يركز أحد مشروعات إحلال الواردات على استبدال واردات كازاخستان من الألبان ومنتجاتها بمنتجات محلية في ظل ارتفاع وتيرة الاستيراد، إذ تبلغ تلك الواردات نصف مليون طن سنويًا، موضحين أن حكومة كازاخستان تخطط لبناء 35 مزرعة ألبان صناعية سنويًا.

وأعلنت إحدى شركات دعم الاستثمار المحلي مؤخرًا عن استعدادها لبدء أعمال بناء وتشييد مجمع للإنتاج الحيواني بمنطقة ألماتي جنوب شرقي البلاد بتكلفة تصل إلى 20 مليون يورو، بالاستفادة من تقنيات شركة KS Genetics السويسرية.

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