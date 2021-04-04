تحرير 20 محضرا ورفع 30 طن مخلفات بحي غرب المنيا

نظم حي غرب مدينة المنيا اليوم، عددا من حملات رفع الإشغالات من الشوارع بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات، تم خلالها تحرير 20 محضر إشغال طريق ورفع 30 طن مخلفات وقمامة بجانب البدء بأعمال الرصف في شارع الإسباني.قال رمضان جمال، رئيس حي غرب، إنه تم البدء في أعمال رصف الشارع الإسباني، وذلك بعد إنهاء عمل البلدورات والأرصفة بالتنسيق مع مديرية الطرق، مؤكدا أن تعليمات العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، بمتابعة استلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، بالإضافة استمرار متابعة الإجراءات الاحترازية للتأكيد على تطبيق كافة التدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد في الوحدات والمكاتب التابعة للحي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.وأضاف رئيس الحي أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات من شوارع سكة تلة وعزبة شاهين ومنطقة كوبري القنطرة غرب وتم تحرير 20 محضرا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ حملة نظافة ورفع التراكمات من أماكن التجمع بالحي، حيث تم رفع 30 طن مخلفات.