ضبط 1249 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1249 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 6 أطنان "لحوم مُجمدة – كبدة مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.وتمكنت الجهود من ضبط 1 طن "كبدة مُجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة، وضبط 22 طن "بذرة فول صويا" معبأة داخل أجولة مستلزمات إنتاج – 20 طن "زيت طعام خام" معبأة داخل خزانات "تحت التعبئة" – 5 أطنان "زيت طعام" معبأة داخل عبوات مختلفة الأوزان يشتبه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمى وعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية – 5000 عبوة كرتونية فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.وأسفرت الجهود عن ضبط 18 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 4٫8 طن "جبن رومى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى،، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.ونجحت الجهود في ضبط 1٫9 طن "قراصيا")معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن "ملح سياحات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحظور استخدامها فى الأغراض الغذائية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة البحيرة، وضبط 7٫99 طن "مخصبات زراعية" معبأة داخل أجولة وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج" – 15000 عبوة فارغة وملصقات مدون عليها علامات مُقلدة – 5 ماكينات لطحن وخلط المواد الخام – ميزان حساس "مستلزمات إنتاج وتعبئة" تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.وأسفرت الجهود عن ضبط 2،8 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.