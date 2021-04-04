قبرص تكمل جدارها المناعى ضد كورونا من خلال التطعيمات منتصف مايو

قال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو، إن بلاده ستكون بحلول منتصف أو نهاية مايو المقبل قد بنت "جدار المناعة" ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال إعطاء التطعيمات التي ستسمح للحكومة برفع أي قيود، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التعاون ومواصلة التقيد بإجراءات الحماية الشخصية من أجل منع انتشار الفيروس.ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن إيوانو، قوله اليوم الأحد، إن استراتيجية الوزارة تقوم على ثلاث ركائز وهي التطعيمات والامتثال للإجراءات والاختبارات التشخيصية، مشيرا إلى أن قبرص ستتسلم هذا الأسبوع حوالي 60 ألف جرعة لقاح.وشدد على أن الشرط الضروري للحفاظ على حالة وبائية جيدة هو الحفاظ على البروتوكولات الصحية وإجراءات الحماية الشخصية، وأن أي تهاون أو استرخاء سيؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي، مضيفا أنه خلال الأسبوع الماضي كانت هناك زيادة بنسبة 50% في معدل الحالات الإيجابية وأن هذا مقلق رغم أنه كان متوقعًا بسبب المزيد من رفع القيود الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع.