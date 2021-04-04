«الهجرة»: موائد رمضان لا تخلو من «بلح الواحات»

استعرضت وزارة الهجرة أبرز المعلومات حول منطقة الواحات البحرية، وذلك في إطار جهود الوزارة للترويج ودعم الاستثمار في مصر وذلك للمصريين بالخارج.جاء ذلك خلال تقرير للوزارة في العدد السابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، التي تصدرها الوزارة شهريًا.وأكدت الوزارة أنه لا تخلو موائد شهر رمضان الكريم من التمور ومنتجات البلح، إذ يتصدرها «بلح الواحات» الذى يغزو مختلف الأسواق العالمية، خاصة فى مثل هذه الأوقات من كل عام، ويعد بلح الواحات المحصول الاستراتيجى الأول فى الوادى الجديد، نظرا لارتباطه بموروثات ثقافية وبيئية قديمة لدى المواطنين.وأشارت إلى أنها قامت بزيارة الواحات البحرية لمعرفة الاحتياجات التي تحتاجها هذه المنطقة من أجل تطوير صناعة التمور، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والصناعة؛ للدور الرائد لتلك المصانع التي توفر فرص العمل لأبناء الواحات في الجمع والزراعة والفرز والتغليف والتعبئة والتسويق والنقل وغيرها، سواء في التمور ومنتجاتها أو الزيتون، وغيرها من المنتجات الغذائية.ودعت الوزارة جموع المصريين بالخارج إلى زيارة منطقة الواحات البحرية خلال فترة عطلتهم الصيفية للعام الحالي.