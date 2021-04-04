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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عين حورس ومفتاح الحياة.. تفاصيل أكملت مشهد موكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:39 م
موكب المومياوات الملكية
موكب المومياوات الملكية
سارة ساويرس
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وسط الكثير من التجهيزات للحفل ومئات المهام المطلوب، وقع على عاتق مصممي أزياء حفل موكب المومياوات الملكية، ظهور نجومه بأفضل هيئة، ليكتمل المشهد المهيب بتفاصيل صغيرة، قد تحتاج إلى "زووم" بعدسة الكاميرا لتكشف عن دقة وجمال صناع الحدث، الذى لفت إليه أنظار العالم.

قالت مصممة الأزياء مي جلال، مصممة أزياء احتفالية موكب المومياوات الملكية، إنها وبمشاركة الاستايلست خالد عزام، قاما بتصميم أزياء ما يقرب من 1600 شخص مشارك بالاحتفالية، إضافة إلى نجوم الفن والغناء.

مفتاح الحياة

بروش صغير، يلمع على بدلة الفنان، أحمد عز، فى ظهوره اللافت للنظر بحفل موكب المومياوات الملكية، ليس مجرد "صدفة" وانما اختيار مهم من قبل مصممي أزياء الحفل، مي جلال بالتعاون مع المصمم خالد عزام، إذ يرمز مفتاح الحياة إلى الحياة الأبدية عند المصريين القدماء، وقد استخدمه الفراعنة فى الكثير من أدواتهم الشخصية والزخرفية كرمز للحياة بعد الموت، كما أنه يمثل عنصري الحياة الذكر والأنثى في إطار شكلي لائق، وأن الاتحاد المثمر هو هبة من الله.

عين حورس

تألق النجم أحمد حلمي فى الحفل، ببدلة سوداء أنيقة وقميص أبيض تحته، وزينت ياقة بدلته بروش "عين حورس"، وهى رمز استخدمه المصريين القدماء فى التعبير عن الصحة والحماية، وتسمى ايضا عين حورس ودجت (Wadjet) او الوحدة الكاملة أو الخضراء، وأيضا كان يتم استخدام هذا الرمز لحماية الأم أثناء وضع مولودها وعين حورس هى رمز القوة الشفاء والوقاية، كما أنه حمايه كذلك للملوك والعروش والسلطه و وحدة القطرين الشمالي والجنوبي بعد توحيدهما، وهذه الحمايه مستمدة من الآلهة حورس أو رع، الذي كان يقدسه المصريين القدماء.

زهرة اللوتس

فيما ظهر النجم كريم عبد العزيز، ببدلة أنيقة، مزدانة بالأزرار الذهبية على الجانبين، ونسق معها قميص أسود اللون، ووضع بروش "زهرة اللوتس" لتزين بدلته، وجاء اختيار زهرة اللوتس، لأن المصري القديم استخدمها فى نقوش جداريات المعابد، وأعمدتها كعنصر جمالي في العمارة المصرية القديمة، وقد صمم المصري القديم أزهار اللوتس فى أدوات التجميل و الأطباق وأواني الطهي وغيرها، كما أنها مثلت رمزا للتجلى والبعث من جديد فى الحياة الأخرى.

مصممة أزياء النجوم: لمسات مصرية قديمة على الملابس

وعلقت مصممة أزياء نجوم حفل المومياوات، خلال مداخلة هاتفية أجراها معها برنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية دي إم سي، أن الأزياء جاءت لتكون متكاملة وتناسب الحدث، موضحة أنهم بدأت فى الاستعداد لها منذ شهر سبتمبر الماضي، وحرصت أن تكون التصميمات متكاملة، تحت إشراف وزير الآثار خالد العناني، فتصف ذلك بأنه "عمل كبير".

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فحرصت على تصميم ملابس النجمات المشاركين والمشاركات أن لا تكون ملابس تنكرية فرعونية، بل ملابس أنيقة بها لمسات فرعونية، مشيرة إلى أن ملابس النجوم الرجالية، اعتمدت فيها على البدل باستيلات مختلفة، مع إضفاء لمسات مصرية قديمة من خلال وضع بروشات عبارة عن رموز مصرية قديمة مثل عين حورس أو مفتاح الحياة أو إكسسوارات تناسب الحدث.

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