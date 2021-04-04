«المصيلحي»: وزارة التموين تُدرك أهمية تطوير الشركات التابعة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع الصناعات الغذائية دائما ما تظهر أهميته الكبري خلال شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى ان القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض اهلا رمضان بجانب أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخري.جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان « الصناعات الغذائية ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية»، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ولفيف من المسؤولين ورجال الصناعة.وكشف "المصيلحي"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها، مشيرا إلى الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها وإدفينا، وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.ولفت إلى اتخاذ قرار بتحويل شركتي قها وإدفينا إلى شركات مساهمة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا:«فضلكم تعالوا شاركونا».وشدد على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع مهم مثل الصناعات الغذائية.وأشار غلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبري لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.واكد أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة، لافتًا إلى أنه قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبري في عدد من المحافظات.وذكر أن شركة "رانجيس" الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري، تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و6 أكتوبر.ولفت إلى افتتاح نحو 6 آلاف منفذ ضمن مشروع "جمعيتي" خلال المراحل السابقة، ويجري حاليًا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة، وأنه مستهدف فتح ألف منفذ.