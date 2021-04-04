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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1376 إصابة جديدة و33 وفاة بكورونا فى كرواتيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:02 م
كورونا في كرواتيا
كورونا في كرواتيا
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أعلن فريق الاستجابة الوطني لأزمة فيروس كورونا في كرواتيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 1376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأشار فريق الاستجابة الوطني، حسبما ذكرت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية، إلى أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 33 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6 آلاف و58 شخصا.
وسجلت كرواتيا حتى الآن 280 ألفا و26 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما سجلت 260 ألفا و536 حالة شفاء، بينهم 1664 حالة تعاف خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرت كرواتيا حتى اليوم مليونا و582 ألفا و500 اختبار للكشف عن الفيروس منذ بدء الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و432 حالة، من بينهم 1511 مريضا في المستشفيات، منهم 158 على أجهزة التنفس الصناعي.

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