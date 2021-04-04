رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد تطوير النظام الصحي: توجيهات رئاسية بالإسراع فى التأمين الشامل

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:48 م
الدكتورة وجيدة أنور
الدكتورة وجيدة أنور
أميرة ممدوح
طباعة
قالت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعى لجمعيات تطوير النظام الصحى، إن قانون التأمين الصحى الجديد سيحدث نقلة نوعية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بمصر، وذلك تحقيقًا لأحد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا العالمية لفتت الأنظار إلى أهمية الصحة العامة والوقاية وتوظيف التطبيقات الذكية فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشارت خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثانى من مؤتمر معهد التخطيط القومى حول الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، إلى توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع فى استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى بدأت من محافظات القناة وسيناء ثم تمتد تباعًا لباقى محافظات الجمهورية انتهاءًا بمحافظتى القاهرة والجيزة الأعلى كثافة سكانية.

كما أشارت إلى استحداث ثلاث هيئات صحية جديدة تحت مظلة منظومة التأمين الشامل وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل والتى تتبع رئيس الوزراء والمسئولة عن جمع التمويل، هيئة رعاية صحية تضم كافة الخدمات الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة على الرعاية الصحية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة.

وأوضحت أن المنظومة الصحية الجديدة ستركز بشكل أساسى على توظيف التطبيقات الحديثة فى تأهيل وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والفائقة، وكذلك توظيفها فى إتاحة وتقديم الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، لاسيما وأن الجائحة كشفت ثغرات تتعلق بعدم دقة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب تعقد عملية التعرف على الحالات وتلقى عدد منها العلاج فى المنازل خارج المنظومة الصحية الرسمية، وارتفاع وفيات الطواقم الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير