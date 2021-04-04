إلغاء رحلة مصر للطيران بين مطارى القاهرة والدمام لانخفاض الركاب

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن إلغاء رحلة الخطوط الجوية الوطنية "مصر للطيران" بين مطارى القاهرة والدمام بالمملكة العربية السعودية، نتيجة انخفاض الأعداد الركابية.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، تلقت إخطارا من مسئولى شركة مصر للطيران، يفيد بإلغاء رحلتها الدولية بين القاهرة والدمام، بسبب قلة الركاب وعدم الجدوى الاقتصادية من إقلاع الرحلة.وأشارت المصادر، إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج صالات المطار.