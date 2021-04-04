محافظ القليوبية: منحة ألمانية بـ 5 ملايين جنيه لتنمية 3 مراكز

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا باللجنة التيسيرية لأعمال مشروعات البنية التحتية لبرنامج التنمية بالمشاركة "GIZ" التابع للحكومة الألمانية، وذلك لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها بمدن قليوب، والخصوص، وشبرا الخيمة كمنحة بمبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه في قطاعات الأبنية التعليمة والصحة ورصف وتجميل الطرق.و تابع محافظ القليوبية خطة تطوير مدرسة الخصوص الابتدائية وإجراء بعض التعديلات في الفراغات، ووجه بسرعة أعمال الطرح وبدأ العمل بالمشروع والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.كما ناقش المحافظ أعمال تغطية الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة بطول 250 مترا، وإنشاء حديقة ومنتزه للأطفال وأماكن للانتظار والترفيه عليها كنوع من استغلال المكان والاستفادة منه وتجميله، كما يشتمل المشروع أيضا على رصف الشارع بـ" الإنترلوك" وإقامة أنشطة خفيفة عليه لتشغيل الشباب كعربات للطعام أو كافيتريات.كما ناقش " الهجان" أعمال دعم مستشفى حميات ورمد قليوب بعدد من الأجهزة الطبية، وأجهزة تنفس صناعي موجها سرعة توريدها إلى المستشفي، كما وجه اللجنة المسؤولة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال والتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية، للانتهاء من المشروعات للبدء في مشروعات جديدة والإستفادة من التمويل المخصص للمحافظة.وكان الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا، قد صرح أنه انه تم فك 69 برجا للضغط العالي بطول 6 كيلو مترات، عقب إلغاء التيار الكهربائي الفائق بها وإطلاقه في الكابلات الأرضية،وأشار رئيس حي شرق شبرا، في تصريحات صحفية إلى ان هذا المشروع أزال الخطورة عن 15 منطقة غير آمنة، منهم 11 منطقة بنطاق بحي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و4 مناطق بنطاق مناطق السد العالي والسلام بمحافظة القاهرة، موضحا أن الكابل الأرضي يوفر الكهرباء على عكس الشبكات وأن المشروع يعد مشروعا نموذجيا لربوع مصر كلها، للقضاء على المناطق غير الأمنة من الدرجة الثالثة التي تمثل خطورة على صحة المواطنين.