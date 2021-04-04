أسعار تذاكر متحف الحضارة

بعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس السبت، يستعرض "الدستور" أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة:60 جنيهًا للمواطن المصري30 جنيهًا للطالب المصري200 جنيه للأجنبي100 جنيه للطالب الأجنبيوهناك تخفيض على قيمة التذاكر يبلغ 50% لمدة أسبوعين ابتداء من 4 أبريل.