أسعار تذاكر متحف الحضارة
الأحد 04/أبريل/2021 - 01:01 م
أسماء منصورطباعة
بعد نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس السبت، يستعرض "الدستور" أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة:
60 جنيهًا للمواطن المصري
30 جنيهًا للطالب المصري
200 جنيه للأجنبي
100 جنيه للطالب الأجنبي
وهناك تخفيض على قيمة التذاكر يبلغ 50% لمدة أسبوعين ابتداء من 4 أبريل.
60 جنيهًا للمواطن المصري
30 جنيهًا للطالب المصري
200 جنيه للأجنبي
100 جنيه للطالب الأجنبي
وهناك تخفيض على قيمة التذاكر يبلغ 50% لمدة أسبوعين ابتداء من 4 أبريل.