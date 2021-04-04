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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:45 م
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي،
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم إعادة صياغة قانون التموين والتجارة الداخلية بكل مكوناته من مصلحة الدمغة والموازين لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤكدا أن القانون التموين من سنة 1945، وهو من القوانين العتيقة لكافة القوانين المتعلقة بالتجارة الداخلية.

وأضاف المصيلحي، خلال الجلسة الأولى في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، أنه سيتم إرسال مشروع قانون التموين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب، كذلك إعادة النظر في التعديلات التشريعية الخاصة بالغذاء، مؤكدا أن هناك اهتمام بالأطر التشريعية غير الكافية، وهي ليست فقط في اللائحة التنفيذية، ويفضل أن يكون الوضع التنفيذي واضح لأبعد درجة والبساطة دون تعقيد.

وأشار إلى أهمية وضرورة البساطة في الإجراءات المطلوبة لتطوير التجارة والصناعة حتى تعمل بكفاءة عالية، مؤكدا الأخذ في الاعتبار اللوائح التنفيذية بشكل مبسط يفيد قطاع التجارة الداخلية.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، دعم هيئة سلامة الغذاء، لما تمثل أهمية لكافة الأطراف صناع ومنتجين ومستهلكين.

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