«الداخلية» تضبط 6 مسجلين في أوكار المخدرات بالإسماعيلية وسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن سوهاج الإسماعيلية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وتمكنت الجهود عقب تقنين الإجراءات من ضبط (52 طربة لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، وضبط (20 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة المركز، وضبط (10 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.كما أسفرت الجهود عن ضبط (30 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط، حال استقلالهما مركبة "توكتوك" بدون لوحات بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج.