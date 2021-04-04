رئيس غرفة الصناعات الغذائية: مشروع «الرابط» بالغربية يستهدف تطوير سلاسل الألبان

قال أشرف الجزائرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، تتفقد اليوم، أحد مشروعات الغرفة التي تستهدف تطوير سلاسل الألبان بما يسمى بمشروع "الرابط" بمحافظة الغربية.وأضاف "الجزائرلي"، في تصريحات، أن الغرفة في إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي دخلت في شراكة مع البنك الأهلي المصر لتوفير التمويل اللازم لتطوير الشركات، وميكنة خدمات الغرفة وهو ما يمثل احد محاور خطة مجلس الإدارة لتطوير الخدمات والتحديث في الفترة القادمة.وأكد أن الحكومة ومجلس النواب نفذت أكبر إصلاح مالي ومصرفي غير مسبوق، بجانب الإصلاح التشريعي، والذي ما كان يصدر دون إرادة سياسية وواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل ضمن رؤية 2030، والتي نسعي اليوم لتحقيقها من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة لتعظيم الاستفادة من هذه الإصلاحات والتشريعات في خلق مزيدا من فرص العمل للشباب وتنمية الصادرات.