رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مصنع دون ترخيص بـ2 طن لحوم مجهولة المصدر في القطامية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:17 م
لحوم مجهولة
لحوم مجهولة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن لحوم مجهولة المصدر في منطقة القطامية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (800 كيلو كبدة- 600 كيلو لحوم- 200 كيلو دوش- 250 كيلو حواوشي- 200 كيلو سجق- 350 كيلو كفتة)، بحوزة المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، وذلك لإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

الناقد سيد الوكيل: التفاعل الشعبي مع موكب المومياوات الملكية مبهر

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما