ضبط صاحب مصنع دون ترخيص بـ2 طن لحوم مجهولة المصدر في القطامية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب مصنع بحوزته 2 طن لحوم مجهولة المصدر في منطقة القطامية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (800 كيلو كبدة- 600 كيلو لحوم- 200 كيلو دوش- 250 كيلو حواوشي- 200 كيلو سجق- 350 كيلو كفتة)، بحوزة المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم، كائن بدائرة قسم شرطة القطامية، وذلك لإدارته المصنع المشار إليه دون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.