أمير قطر يجرى اتصالًا هاتفيًا بعاهل الأردن

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، حيث أعرب عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن.وفي وقت سابق، أكدت دولة قطر، في بيان لها مساء أمس، أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا».وشدد البيان القطري على أن العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين ستظل حارسًا أمينًا وقويًا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.