بطريقة المفتاح المصطنع.. ضبط موظف سرق أموالا من شركة في المقطم

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على موظف سرق أموالا من شركة في منطقة المقطم، وكان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغا ماليا من داخل فرع الشركة محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم.و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك تمكن من الاستيلاء على مفاتيح الشركة، واصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح،وأوضح المتهم أنه توجه لفرع الشركة عقب غلقه وانصراف العاملين، وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالي المُستولى عليه بحسابه الشخصي بإحدى البنوك، وباستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.