نقابة المهندسين بالإسكندرية: موكب المومياوات أبهر العالم

هنأ مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، مصر وشعبها والعالم بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الحدث التاريخى الأكبر الذى تابعه العالم بإبهار فى احتفالية مهيبة لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، بحفل مشرف يليق بعظمة الحضارة المصرية.وأكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، أن هذا الحدث التاريخى والإنجاز الكبير هو أهم إنجازات الدولة المصرية فى قطاع السياحة والآثار، وذلك ضمن الإنجازات التنموية المتتالية والاهتمام بالدولة المصرية ومواردها.كما أكد أن هذا الحدث المتميز تابعه المصريون والعالم بشغف واعتزاز بالحضارة المصرية القديمة وعظمة الأجداد فى صناعة الأمجاد والتاريخ، مشيرا إلى أن هذا الحدث هو ذاكرة أمة ذات حضارة تفخر بها، وسيعود بالنفع على السياحة خلال الفترة القادمة لتصبح مصر هى القبلة الأولى للسياحة فى العالم.