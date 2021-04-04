رئيس غرفة الصناعات الغذائية: نجحنا في دعم الاقتصاد

قال المهندس اشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات الغذائية في مصر لعب في السنوات الماضية دورًا كبيرًا ومؤثرا في دعم الاقتصاد وتوافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية على مدار العام، في مختلف الظروف.جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان « الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية».وأضاف «الجزايرلي»: أنه «نتيجة للتعاون المشترك والتواصل المستمر بين الغرفة والحكومة، نجحنا كصناع ومصريين في تجاوز أخطر الأزمات كورونا»، مشيرًا إلى أن الغرفة شريك أستراتيجي في تحقيق المشروع القومي لهيئة سلامة الغذاء، الذي يستهدف توفير غذاء آمن وقابل للتصدير.وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة، عقد خلال الفترة الماضية بتنظيم أكثر من 160 ورشة عمل واجتماعات وندوات بجانب المشاركة في تنفيذ 14 مشروعا وبرنامجا وتوفير فرص تمويلية من جهات دولية مختلفة استفاد منها نحو 3 آلاف من هذه البرامج.