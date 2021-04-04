1349 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة، وفقًا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في ماليزيا بلغ 350 ألفًا و959 إصابة مؤكدة، من بينها 14 ألفًا و509 حالات نشطة مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1288 حالة وفاة تمثل 0.37% من إجمالي عدد حالات الإصابة في ماليزيا.وأضافت أن 1270 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 335 ألفًا و162 شخصًا يمثلون 95.5% من حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، لافتة إلى تلقي 186 حالة العلاج في وحدات الرعاية المركزة من بينها 94 تحت أجهزة التنفس الصناعي.