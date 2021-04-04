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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزويرًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:43 م
قضايا هجرة غير شرعية
قضايا هجرة غير شرعية وتزوير
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وفى مجال تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفى مجال تهريب الألعاب النارية ومشتملاتها تم ضبط 2 قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 27 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1722) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (178) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (4) قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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