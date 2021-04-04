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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي: تقدم مؤسسات البحث العلمي في تصنيف «Scimago»

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:34 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم مؤسسات البحث العلمي المصرية فى تصنيف مؤشر "Scimago" لعام 2021، حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى التصنيف لهذا العام، وبلغت عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام 7533 مؤسسة بحثية فى جميع دول العالم، وبلغ عدد المؤسسات المصرية 48 مؤسسة، بعدما كانت 41 مؤسسة بحثية فى عام 2020 بزيادة 6 مؤسسات بحثية حكومية وجامعة خاصة.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن ترتيب المؤسسات البحثية المصرية تراوح بين المرتبة 495 إلى المرتبة 864 عالميًا، موضحًا أن أهم نتائج هذا التصنيف جاءت على النحو التالى:

- على المستوى العالمى: جاءت الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية بأكاديمية البحث العلمي فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 495 عالميًا بعدما كانت فى المرتبة 752 عالميًا عام 2020، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية محليًا و527 عالميًا متقدمة 3 مراكز عن تصنيف 2020، والمركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة و629 عالميًا.

- على المستوى الإفريقي: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى إفريقيا، حصل المركز القومي للبحوث على المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الخامسة إفريقيًا، ووفقا لتصنيف المؤسسات الجامعية في إفريقيا، فقد احتلت جامعة القاهرة المرتبة الثالثة إفريقيًا.

- على مستوى دول الشرق الأوسط: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط، فقد جاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط، ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة فى المرتبة الحادية عشرة، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الجامعية في الشرق الأوسط جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الحادية عشرة.

- على المستوى المحلى: وفقًا لتصنيف المؤسسات البحثية الحكومية فقد جاء المركز القومى للبحوث في المرتبة الأولى محليًا، يليه أكاديمية البحث العلمي في المرتبة الثانية، يليها معهد بحوث البترول في المرتبة الثالثة.

- وفى المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى مؤشر البحث العلمى: جاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 353 عالميًا، يليها المركز القومى للبحوث فى المرتبة 359 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

- وفى مؤشر تأثير الابتكار: جاء معهد بحوث البترول فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 436 عالميًا، ثم المركز القومي للبحوث فى المرتبة 442 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

- وفى مؤشر التأثير المجتمعي: جاء المركز القومي للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 230 عالميًا، ثم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى المرتبة 236 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني: "https:www.scimagoir.comrankings.php".

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