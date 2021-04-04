رئيس «الضرائب»: نجاح موسم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين

أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، موجهًا الشكر للعاملين بالمصلحة على ما قدموه ويقدموه فى سبيل العمل والحرص الدائم على أفضل أداء وأحسن نتائج، ما يعطى دفعة كبيرة لاتجاه النجاح والعمل المستمر، مشيدًا بجهود العاملين خلال موسم الإقرارات الضريبية فى تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين خاصة الصغار منهم، الأمر الذي كان يتطلب منهم العمل تحت ضغوط كبيرة، ولكن بحماسهم للعمل وتفانيهم في أدائه، استطاعوا تحقيق النجاح المتوقع والمنشود.وقال "عبدالقادر"، في تصريحات اليوم الأحد، إن مصلحة الضرائب استجابت لكافة طلبات الممولين، والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم الفني لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية، وطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، حيث وفرت فريقا من الحاسب الآلي للمصلحة لتقديم الدعم الفني بمقر نقابة المهن التمثيلية حتى انتهاء الموسم، وكذلك تخصيص شباك بقاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة إقراراتهم من خلاله.وأوضح أن المصلحة وفرت الإرشاد والتوعية من خلال 20 مكتبًا للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات؛ من أجل التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا.وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل قد قام بدور هام خلال موسم الإقرارات الضريبية حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة والصادرة خلال الفتره من 1 يناير 2021 إلى 31 مارس 2021 حوالى 110186 مكالمة على الخط الساخن 16395، موضحا أن العاملين بالمركز قدموا كل جهودهم في سبيل إنجاح موسم الإقرارات الضريبية، حيث تم تدريب كافة العاملين علي الرد علي استفسارات الممولين وتم إمدادهم بالمواد العلمية الخاصة بذلك، كما تم إرسال رسائل نصية إلي المجتمع الضريبي بشأن مواعيد الالتزامات الضريبية مثل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ونهاية المهلة القانونية.ولفت إلى أنه جرى كذلك إرسال رسائل نصية بمواعيد عقد الندوات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية التي تنظمها وحدة الإعلام بالمصلحة، واستقبال طلبات الممولين للحصول على دورات تدريبية تم تنظيمها بالتعاون مع قطاع التدريب الضريبي بالمصلحة.