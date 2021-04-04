11 ألفًا و680 إصابة جديدة و161 وفاة بكورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 11 ألفا و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و161 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزيرة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن إجمالي عدد المصابين بلغ مليونا و932 ألفا و74 مصابًا، مشيرة إلى تواجد 4057 حالة تتلقى العلاج حاليا في وحدات العناية المركزة.وأضافت «لاري» أن عدد المتعافين من المرض وصل إلى مليون و650 ألفا و569 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات المرتبطة بالجائحة في إيران 63 ألفا و160 شخصًا.