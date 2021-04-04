ضبط نصف طن لوبيا مجهولة المصدر ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملة، اليوم الأحد، على المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للرقابة على السلع المقدمة للمواطنين.وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن لوبيا مجهولة المصدر، كونها غير مدون عليها بيانات تفيد جهة الإنتاج، والمواصفات القياسية، وتواريخ الصلاحية والإنتاج، وذلك بالمخالفة للقانون.وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.