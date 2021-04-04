قطر تعلن دعمها كافة قرارات الأردن لحفظ استقراره

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالًا هاتفيًا قبل ظهر اليوم، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب خلاله عن دعم دولة قطر ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالته من أجل حفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق.يأتي هذا فيما قال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم العودات، اليوم الأحد: نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة.وأضاف العودات أن بلاده عصية على التآمر والفتن، لافتا إلى أن بلاده حسمت، يوم أمس، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.