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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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اعتقال 5 كانوا يخططون لهجوم إرهابي في فرنسا
الأحد 04/أبريل/2021 - 12:29 م
اعتقال في فرنسا
منار أحمد
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، باعتقال 5 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي جنوب فرنسا.
الكلمات المفتاحية
يخططون
هجوم ارهابي
فرنسا
خمسة
اعتقال
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