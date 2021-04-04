مصرع 3 حاولوا التصدي للصوص في قنا

لقي 3 أشخاص بينهم موظف ونجله مصرعهم، فجر اليوم الأحد، بطلق ناري، على يد لصوص بمنطقة كوم السيد بأولاد نجم، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بمقتل موظف ونجله وآخر بطلق ناري على يد لصوص مجهولين بأولاد نجم في نجع حمادي.وكشفت التحريات أن الحادث أسفر عن مصرع: الهواري نظير عبد العاطي صديق، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، ونجله عماد، 16 عامًا، وعبد الرشيد شعبان محمد، 47 توفي بعد دخوله المستشفى.وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.وكشفت التحريات برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المجني عليهم تصدوا للصوص، سرقوا سيارة، وأطلق عليهم اللصوص النيران بشكل عشوائي، وفروا هاربين.وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي من جهودها لضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.