رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
حسين عبد الرحيم
طباعة
أصدرت " الدار المصرية اللبنانية"، رواية "للقلب مرسى أخير" للكاتبة رشا سمير، وهي الرواية التي تتعرض لأزمات كبح المرأة لعواطفها وتوقها للحرية والاتساق مع ذاتها قبل الاتساق مع الرجل أو مع ابنة جنسها، وهي المرأة الشريكة في رحلة العمر الطويل والعمل والصداقة.

و "للقلب مرسى أخير" توغل في من تقاطعت مصائرهم وتداخلت أقدارهم ليلتقوا مرة أخيرة تحت سماء قصر بعيد غرباء رغم القرب، بعاد ومختلفين في الأهداف والمشاعر والباطن رغم تصالح وتوافق الظاهر، تحت رتوش الخداع ومساحيق المكياج التي تحجب قبح الأنفس والأرواح.

الرواية تحكي عن منال ونهاد اللتان تدخلا في عوالم نجمات السينما، وكيفية تدوير عقول ومشاعر الأخرين والأخريات في دراما دوامة الكذب والتعالي، وعن سيدات مجتمع الطبقة الراقية ما بين مهاجرات ومهاجرون وعائدات للحياة وعائدون.

كما تحمل الراوية كيف كانت نهايات الحياة لأجيال ضاعت وسط أنقاض الذكريات البعيدة في الزمان والمكان وحتى الجغرافيا، في رحلة الدوران حول الكرة الأرضية لإثبات جدوى العيش، وحصاد ثمار تجارب السفر والترحال والغربة للعودة بأبطال في الحياة من لحم ودم وهن من يشكلن عصب الرواية المشوقة للكاتبة رشا سمير، والتي أدركت أبطالها وفي لحظة زمنية فارقة أن أجمل قصصنا تلك التي لم تروى بعد.

المؤلفة تبحر بالقارئ وترمي به في جب ساحق عبر أغوار النفس البشرية المتقلبة والجانحة للمرأة والرجل معًا، وفي الرواية نرى غزل البنات بفرشاة من حبر دم القلب ونزف الروح، قريبا من سمو وتحليق خيال الراوية الرشيقة والتي تنسج عوالمها من سحر اللغة وفيافي الخيال ببساطة وعمق ورشاقة في السرد والكنايات والتورية بحثا عن مرسى أخير آمن، وتعتبر العمل التاسع للكاتبة التي أصدرت من قبل. " حواديت عرافة" معبد الحب"، حب خلف المشربية، يعني ايه راجل" " دويتو" " بنات في حكايات" " جواري العشق " " سألقاك هناك"

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير