«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير

أصدرت " الدار المصرية اللبنانية"، رواية "للقلب مرسى أخير" للكاتبة رشا سمير، وهي الرواية التي تتعرض لأزمات كبح المرأة لعواطفها وتوقها للحرية والاتساق مع ذاتها قبل الاتساق مع الرجل أو مع ابنة جنسها، وهي المرأة الشريكة في رحلة العمر الطويل والعمل والصداقة.و "للقلب مرسى أخير" توغل في من تقاطعت مصائرهم وتداخلت أقدارهم ليلتقوا مرة أخيرة تحت سماء قصر بعيد غرباء رغم القرب، بعاد ومختلفين في الأهداف والمشاعر والباطن رغم تصالح وتوافق الظاهر، تحت رتوش الخداع ومساحيق المكياج التي تحجب قبح الأنفس والأرواح.الرواية تحكي عن منال ونهاد اللتان تدخلا في عوالم نجمات السينما، وكيفية تدوير عقول ومشاعر الأخرين والأخريات في دراما دوامة الكذب والتعالي، وعن سيدات مجتمع الطبقة الراقية ما بين مهاجرات ومهاجرون وعائدات للحياة وعائدون.كما تحمل الراوية كيف كانت نهايات الحياة لأجيال ضاعت وسط أنقاض الذكريات البعيدة في الزمان والمكان وحتى الجغرافيا، في رحلة الدوران حول الكرة الأرضية لإثبات جدوى العيش، وحصاد ثمار تجارب السفر والترحال والغربة للعودة بأبطال في الحياة من لحم ودم وهن من يشكلن عصب الرواية المشوقة للكاتبة رشا سمير، والتي أدركت أبطالها وفي لحظة زمنية فارقة أن أجمل قصصنا تلك التي لم تروى بعد.المؤلفة تبحر بالقارئ وترمي به في جب ساحق عبر أغوار النفس البشرية المتقلبة والجانحة للمرأة والرجل معًا، وفي الرواية نرى غزل البنات بفرشاة من حبر دم القلب ونزف الروح، قريبا من سمو وتحليق خيال الراوية الرشيقة والتي تنسج عوالمها من سحر اللغة وفيافي الخيال ببساطة وعمق ورشاقة في السرد والكنايات والتورية بحثا عن مرسى أخير آمن، وتعتبر العمل التاسع للكاتبة التي أصدرت من قبل. " حواديت عرافة" معبد الحب"، حب خلف المشربية، يعني ايه راجل" " دويتو" " بنات في حكايات" " جواري العشق " " سألقاك هناك"