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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديلى ميل: رقم هاتف مؤسس فيس بوك ضمن البيانات المسربة لـ553 مليون مستخدم

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:32 م
مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
هدير سند
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قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن رقم الهاتف الخاص بمارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيس بوك، كان من بين البيانات الشخصية المسربة لحوالى 553 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعى والتى تم نشرها على الإنترنت من قبل القراصنة.

وأوضحت الصحيفة أن اسم زوكربيرج وموقعه وبيانات زواجه وتاريخ ميلاده وهويته الخاصة على فيس بوك كانت من بين كم البيانات الشخصية الهائلة التى نشرها منتدى للقراصنة أمس السبت، حسبما قال الباحث الإلكترونى دايف واكر.

 كما تضمنت البيانات المسربة أيضًا معلومات خاصة للمشاركين فى تأسيس فيس بوك كريس هيوز وداستن موسكوفيتز.

 وقال متحدث باسم فيس بوك فى بيان لديلى ميل، إن هذه بيانات قديمة وتم تسجيلها من قبل فى عام 2019 وتم العثور عليها وإصلاح الأمر فى أغسطس من هذا العام.

 وتشير الصحيفة إلى أن قاعدة البيانات تبدو نفس مجموعة الأرقام التى يتم الحديث عنها فى دوائر القراصنة، منذ يناير الماضى على ما يبدو، وفقا لما يقول عالون جال، المشارك فى تأسيس شركة استخبارات الجريمة الإلكترونية الإسرائيلية دوسون روك.

 وكانت البيانات يتم شراؤها وإعادة شرائها بين المجرمين الإلكترونيين لبعض الوقت، إلا أن تسريب البيانات على منتدى للقراصنة يجعلها متاحة مجانًا الآن.

 وتابعت الصحيفة القول بأن البيانات الشخصية للمستخدمين حول العالم تعرض مقابل رصيد إلكترونى من اليوروهات على موقع معروف للقراصنة الإلكترونيين. وقال جال إنه تحقق من صحة البيانات، فيما أشار عدد آخر من الصحفيين إلى أنهم تحققوا من أرقام هواتف بين هذه البيانات.

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