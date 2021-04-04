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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء العراق يصل الإمارات.. و«بن زايد» فى مقدمة مستقبليه

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:26 م
الكاظمي
الكاظمي
نيفين أشرف
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وصل رئيس وزراء العراق الدكتور مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وكان في استقبال الكاظمي، والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي رحب بزيارته إلى بلده الثاني دولة الإمارات.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي، إلى الإمارات، بعد أيام من زيارته التي أجراها مؤخرًا إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة بين البلدين.

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