ميناء الإسكندرية يستقبل 262 ألف طن سلع استراتيجية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا في حركة الملاحة وتداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 262 ألف طن تقريبا، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2919 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج عدد 8529 شاحنة عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.وفي ذات السياق، فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 54 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليًا فقد بلغت 30 سفينة، ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.كما شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.