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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة تزامنًا مع اقتراب رمضان؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:27 م
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان.

وقال المركز، في بيان له، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان، موضحةً استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، بتخفيضات تتفاوت ما بين 15% و20%، بجميع المنافذ التموينية، والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، مشددةً على ارتفاع حجم الإنتاج الكلي من الخضروات والفاكهة خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها يكفي للاستهلاك المحلي، ويحقق فائضًا للتصدير للخارج، مشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ صرف السلع التموينية لمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبدأ أسعار البلح من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ20 جنيهًا، ويبدأ سعر قمر الدين من 23 جنيهًا، والزبيب المصري من 20 جنيهًا وصولًا الى 24 جنيهًا بكافة أنواعه، إضافة الى السلع الأساسية من الأرز والسكر وزيت طعام والدواجن واللحوم الحمراء الطازجة، وكذلك المجمدة.

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