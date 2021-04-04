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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل قرارات وزير التعليم اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:19 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، انتهى من وضع ضوابط وآلية تصحيح الامتحان المجمع "البابل شيت" لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وأيضا ضوابط حضور وتقييم الطلاب خلال شهر رمضان.

وأكدت المصادر، أن سيتم عقد اجتماع مرتقب بين وزير التعليم ونائبه لشؤون المعلمين اليوم الأحد، لمناقشة تلك الضوابط تمهيدا لاعتمادها من وزير التعليم وإعلانها رسميا للرأي العام.

وأرجحت المصادر، أنه من المؤكد أن تؤكد الوزارة على الالتزام بتوزيع الطلاب للحضور المدرسي وفقا لأيام محددة بالأسبوع، مع وضع ضوابط جديدة لتقييم الطلاب، وتقييم المواد غير المضافة للمجموع، وتحديد عدد ساعات حضور الطلاب بالمدرسة خلال شهر رمضان.

وأشارت المصادر، أن نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، الدكتور رضا حجازي، سينتهي أيضا من وضع جداول امتحانات الثانوية العامة التجريبية اليوم الأحد، تمهيدا لعرضها على وزير التعليم واعتمادها واعلانها رسميا.

من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 3 قرارات مهمة خاصة بجميع ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.

كما يعلن استعدادات الوزارة لعقد الامتحان التجريبي للثانوية العامة في أبريل الجاري، ويهدف لتدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة من ناحية واختبار شبكات الإنترنت في المدارس والسيرفرات من ناحية أخرى، وإعلان موعد جدول الامتحانات.

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